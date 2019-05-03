Касильяс будет восстанавливаться 2-3 месяца после инфаркта

Испанский вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс будет выписан из больницы завтра, 4 мая. Об этом сообщает Goal.

По данным источника, голкипер находится в хорошем состоянии. В течение следующих двух-трёх месяцев он будет восстанавливаться после перенесённого инфаркта. Пока неизвестно, сможет ли испанец продолжить спортивную карьеру. Медицинский штаб «Порту» примет решение относительно Касильяса позднее.

В нынешнем сезоне 37-летний Касильяс принял участие в 31 матче национального португальского чемпионата, в которых пропустил 19 голов. В 18 матчах голкипер оставил ворота в неприкосновенности. Контракт испанца с «драконами» действителен до лета 2020 года. Ранее он выступал за мадридский «Реал».