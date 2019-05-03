Ляказетт — лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. В первом матче 1/2 финала с «Валенсией» (3:1) 27-летний француз оформил дубль.
На награду также претендовали форвард «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик и голкипер «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Кевин Трапп.
Фото доступно на странице УЕФА в «Твиттере».
В другом полуфинале «Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью — 1:1. Ответная встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Арсенал» и «Валенсия» проведут вторую игру в Валенсии на арене «Месталья». Оба матча состоятся 9 мая и начнутся в 22:00 мск.
Статистика игроков Лиги Европы доступна на «Чемпионате».
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