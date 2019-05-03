Гвардиола: поражение в матче с «Барселоной» не собьёт «Ливерпуль» с курса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что выездное поражение «Ливерпуля» со счётом 0:3 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов негативно скажется на игре команды Юргена Клоппа в оставшихся встречах в чемпионате Англии.

«Не считаю, что поражение в матче с «Барселоной» собьёт «Ливерпуль» с курса. Они сыграли очень хорошо. Обе команды выступили великолепно. «Ливерпуль» был невероятен. Мне очень понравилось наблюдать за их игрой. Они сражались.

Конечно, им будет непросто обыграть «Ньюкасл Юнайтед». То же самое касается «Лестер Сити», с которым встретимся мы. Посмотрим, что произойдёт. Но я уверен, что они будут хорошо подготовлены и нацелены на победу.

Заключается ли разница между «Барселоной» и «Ливерпулем» в Лионеле Месси? Да. Но «Барселона» хорошо защищалась. Им удалось обыграть великолепную команду. «Ливерпуль» должен гордиться. Они сыграли на самом трудном стадионе в мире и проявили большое мужество», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.