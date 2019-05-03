«Рубин» прервал серию без побед из 8 матчей в РПЛ, обыграв «Оренбург»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал «Оренбург». Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков, отправивший мяч в свои ворота на 36-й минуте. В конце второго тайма преимущество «Рубина» увеличил нападающий Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти.

Казанский клуб прервал серию без побед из 8 матчей в чемпионате России. Ранее подопечные Курбана Бердыева потерпели 4 поражения и 4 раза сыграли вничью. «Оренбург» не выигрывает уже в течение трёх встреч подряд (два поражения и одна ничья).

«Оренбург», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (35) — девятое.