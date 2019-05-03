Тухель: мы чувствуем, что Неймар расстроен, он ненавидит проигрывать

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о ситуации с бразильским нападающим команды Неймаром, которому грозит дисквалификация за удар болельщика.

«Мы все чувствуем, что Неймар грустит, сейчас он недоволен. Он ненавидит проигрывать, и, конечно, он чувствителен ко всему, что о нём говорят. Это оказывает влияние на его действия.



Я могу только сказать, что легко судить такого человека, как Неймар, у которого очень большое сердце. Мы хотели бы, чтобы он мог показать своё сердце. Это было бы хорошо для нас», — приводит слова Тухель Goal.

Напомним, что инцидент произошёл после финальной игры Кубка Франции, в которой «ПСЖ» проиграл «Ренну» (2:2 ДВ, 5:6 по пенальти).



После матча, поднимаясь по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.