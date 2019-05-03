«Ювентус» — «Торино»: онлайн-трансляция матча начнётся 3 мая в 21:30

Сегодня, 3 мая, в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» состоится матч 35-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Его ассистентами назначены Альберто Тегони и Алессандро Ло Чичеро. Резервный рефери — Фабио Мареска.
В первом круге нынешнего сезона чемпионата Италии «Ювентус» и «Торино» встретились в матче 16-го тура. Дерби Турина прошло на стадионе «Олимпико ди Торино» 15 декабря 2018 года и завершилось со счётом 1:0 в пользу «Ювентуса». Автором единственного гола стал нападающий Криштиану Роналду, реализовавший пенальти.
«Ювентус», набрав 88 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Торино» (56) занимает шестое место.