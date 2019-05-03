Аленичев: если бы не удаление у «Анжи», неизвестно, как закончился бы матч

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу со счётом 3:1 в домашнем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».

«Очень сложный был первый тайм с нашей стороны, поскольку команда соперников большими силами и дисциплинированно оборонялась. Очень было мало свободного пространства, поэтому в атаке у нас не получалось абсолютно ничего. Пропустили со стандарта гол.

В перерыве крайне необходимо было сделать перестановки, я поменял одного из нападающих, вышел Саша Соболев, это было ключевым моментом вместе с тем удалением, которое произошло в середине второго тайма. Хорошо, что отыгрались, потом было видно, что команда поймала некий кураж, хорошо играли, двигались хорошо, помимо трёх голов были ещё моменты.

Думаю, всё-таки сказалось удаление. Мне кажется, если бы мы остались в равных составах, то неизвестно, как всё бы закончилось. Три очка взяли у сложного соперника, несмотря на турнирную близость. Теперь будем готовиться к «Краснодару».

Хотел бы и болельщиков поздравить, неожиданно, что сегодня столько много болельщиков пришло в такую хорошую погоду, им тоже огромная благодарность за их тёплую поддержку», — приводит слова Аленичева пресс-служба «Енисея».

«Анжи», набрав 20 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (19) — 16-е.