Форвард «Енисея» Соболев: не чувствую себя героем матча с «Анжи»

Нападающий «Енисея» Александр Соболев прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Анжи» (3:1).



«Не чувствую себя героем матча с „Анжи“. Просто повлиял тот факт, что было удаление и нам стало немножко легче вскрыть их оборону. Повезло, что забили сразу, и потом уже стало проще. Затем забили второй, и дальше игра пошла как по накатанной.



Стало намного проще, тем более у них удалили защитника и появились свободные зоны, которыми мы воспользовались, забили гол, потом второй, затем довели до третьего мяча и спокойно закончили эту встречу.



Второй тайм стал одним лучших таймов у «Енисея» в домашних играх этой весной. И по самоотдаче, и по самой игре, наверное, один из лучших таймов, потому что мы проигрываем в один мяч, терять уже нечего, и нужно идти вперёд и забивать, поэтому все ребята в себя поверили, что мы можем отыграться и выиграть эту встречу. И у нас всё получилось», — приводит слова Соболева официальный сайт «Енисея».

Аленичев: если бы не удаление у «Анжи», неизвестно, как закончился бы матч