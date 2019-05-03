Адиев: удаление полностью сломало игру «Анжи» в матче с «Енисеем»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение со счётом 1:3 в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем».

«Комментарий такой — первым таймом я доволен. Мы повели в счёте, был ряд неплохих подходов и моментов. Удвоить своё преимущество могли, всё складывалось в нашу пользу.

Во втором тайме «Енисей» пошёл большими силами, в принципе, то, что мы и ожидали. Думаю, продолжи играть в численном равенстве, ещё больше зон свободных бы открылось. В начале второго тайма предпосылки для быстрой атаки были.

По большому счёту, до удаления я был доволен и нам шла в руки эта победа. Но удаление полностью сломало игру. На сегодняшний день это не тот «Анжи», который может в численном меньшинстве держать удар и набирать очки. «Енисей» воспользовался своим преимуществом и забил нам голы», — приводит слова Адиева пресс-служба «Енисея».

«Анжи», набрав 20 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (19) — 16-е.