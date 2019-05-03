Бенитес: я счастлив в «Ньюкасле», мы ведём переговоры о новом контракте

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес сообщил, что он ведёт переговоры с клубом о продлении контракта, который истекает ближайшим летом.

«На этой неделе я разговаривал с Ли Чарнли (управляющий директор «Ньюкасл Юнайтед» — Прим. „Чемпионата“), мы продолжим разговор и сообщим вам, как только у нас будет больше новостей. Я оптимистично настроен. Мне бы хотелось, чтобы клуб развивался и занимал то место, которое заслуживает.



Фанаты поддерживают меня и просят остаться в клубе. Я ценю это. Я действительно доволен этим. Я счастлив в клубе. Персонал и все остальные хорошо делают свою работу. Но дело в том, что мы хотим прогрессировать, хотим быть более конкурентоспособными», — приводит слова Бенитеса The Guardian.

После 36 туров «Ньюкасл Юнайтед», набрав 42 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.