Экс-игрок «Арсенала»: Эмери проделал отличную работу со слабой обороной

Экс-игрок «Арсенала» Чарли Николас прокомментировал игру лондонского клуба в нынешнем сезоне.

«Похоже, что руководство „Арсенала“ попросило Унаи Эмери подождать до лета и посмотреть, сможет ли команда выиграть Лигу Европы или попасть в первую четвёрку.



Эмери проделал замечательную работу с защитниками уровня последних шести команд Премьер-лиги. Он допускал ошибки, но кто не допустит ошибок с такой обороной? Где молодые защитники „Арсенала“ из академии? Если вы не можете позволить себе потратить £ 60-70 млн на защитника, то должны воспитывать игроков сами.



Я не ищу Тони Адамса, но нужен кто-то, кто достаточно быстрый и понимает ситуацию. Мы получили Эктора Беллерина из „Барселоны“, в клуб также пришёл Мэйтленд-Найлс, но он не игрок топ-уровня. Он быстрый, но недостаточно агрессивен для этой позиции.



Шкодран Мустафи обошёлся в £ 42 млн фунтов, что является самой большой ошибкой, Сократису Папастатопулосу не хватает скорости.



Реальность такова, что Эмери нужны четыре или пять защитников, и это вызывает озабоченность, поскольку это будет капитальное обновление команды. Я верю в Эмери, он точно знает, что ему нужно и что он должен сделать, чтобы это произошло», — приводит слова Николаса Sky Sports.