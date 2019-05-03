Обамеянг, Ляказетт, Педро вошли в команду недели в Лиге Европы

УЕФА огласил состав символической команды недели в Лиге Европы, которая составлена по итогам первых полуфинальных матчей.

Самое большое представительство в команде — у лондонского «Арсенала»: пять футболистов.

Полностью состав команды выглядит так:

вратарь Кевин Трапп («Айнтрахт»)

защитники Зеад Колашинац («Арсенал»), Давид Луис («Челси»), Муктар Дьякаби («Валенсия»), Эмерсон («Челси»)

полузащитники Педро («Челси»), Гранит Джака («Арсенал»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»), Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Арсенал»)

нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Александр Ляказетт («Арсенал»).

Напомним, «Арсенал» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1, «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью — 1:1. Ответные матчи состоятся 9 мая.