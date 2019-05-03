Месси — Хави: ты добьёшься успеха во всём, что предложишь миру футбола

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к бывшему партнёру по команде полузащитнику Хави Эрнандесу, который объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

«Было приятно делить с тобой раздевалку. Это правда, что мы скучали по тебе с первого дня, когда ты решил уйти из команды, потому что ты помогал нам на поле и за его пределами. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе жизни, который сейчас начинается. Наверняка ты будешь продолжать добиваться успеха во всём, что предложишь миру футбола. Крепко обнимаю», — написал Месси в своём «инстаграме», прикрепив совместную фотографию.

39-летний Хави является воспитанником «Барселоны» и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. За каталонцев он провёл 769 матчей, забил 85 мячей и отдал 182 результативные передачи.