«Ювентус» — «Торино»: Роналду и Кин начнут встречу с первых минут

Тренерские штабы «Ювентуса» и «Торино» определились с составами на матч 35-го тура итальянской Серии А.

«Ювентус»: Щенсны, Спинаццола, Бонуччи, Кьеллини, Канселу, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Бернардески, Кин, Роналду.

Запасные: дель Фаверо, Пинсольо, Барцальи, Касерес, Де Шильо, Перейра, Мураторе, Кавилья.

«Торино»: Сиригу, Иццо, Бремер, Н’Кулу, Де Сильвестри, Ансальди, Лукич, Ринкон, Мейте, Белотти, Беренгер.

Запасные: Ичасо, Росати, Эйна, Синго, Базелли, Миллико, Дзадза, Домашкан.

Дерби Турина состоится на стадионе «Альянц Стадиум» сегодня, 3 мая, и начнётся в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ювентус», набрав 88 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Торино» (56) занимает шестое место.