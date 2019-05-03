«Ювентус» — «Торино»: Роналду и Кин начнут встречу с первых минут

Тренерские штабы «Ювентуса» и «Торино» определились с составами на матч 35-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус»: Щенсны, Спинаццола, Бонуччи, Кьеллини, Канселу, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Бернардески, Кин, Роналду.
Запасные: дель Фаверо, Пинсольо, Барцальи, Касерес, Де Шильо, Перейра, Мураторе, Кавилья.
«Торино»: Сиригу, Иццо, Бремер, Н’Кулу, Де Сильвестри, Ансальди, Лукич, Ринкон, Мейте, Белотти, Беренгер.
Запасные: Ичасо, Росати, Эйна, Синго, Базелли, Миллико, Дзадза, Домашкан.
Дерби Турина состоится на стадионе «Альянц Стадиум» сегодня, 3 мая, и начнётся в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ювентус», набрав 88 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Торино» (56) занимает шестое место.
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