Бенитес: «Ливерпуль» — фаворит в матче с «Ньюкаслом», но мы можем победить

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от матча 37-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который состоится 4 мая.

Напомним, Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год.

«Мы профессионалы. Мои отношения с „Ливерпулем“ такие же, как и раньше. Но мы должны делать свою работу. Клопп сделал бы то же самое в подобной ситуации. У нас 52 тысячи фанатов, и мы хотим победить для них.



У меня есть друзья в „Ливерпуле“, так же как и в „Манчестер Сити“. У меня хорошие отношения как с Гвардиолой, так и с Клоппом. Я не хотел ни с кем разговаривать из этих клубов на этой неделе.

«Ливерпуль» проводит отличный сезон. Вы могли видеть это в матче с «Барселоной». Они контролировали ход матча, пока Месси не решил, что всё должно быть иначе.



У «Ливерпуля» всё отлично. Они являются фаворитами, но, если мы всё сделаем правильно, у нас будет шанс", — приводит слова Бенитеса Liverpool Echo.