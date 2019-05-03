Ляказетт — лучший игрок «Арсенала» в нынешнем сезоне

Лучшим игроком «Арсенала» в нынешнем сезоне признан французский нападающий Александр Ляказетт. Об этом сообщает официальный сайт «канониров».

Ляказетт занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 35 процентов голосов.

В нынешнем сезоне 27-летний Ляказетт принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги (26 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач. Кроме того, на его счету четыре гола и одна результативная передача в восьми матчах Лиги Европы.

Ляказетт перешёл в «Арсенал» летом 2017 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 53 млн. Контракт форварда с лондонским клубом действителен до лета 2022 года.