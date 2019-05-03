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Вальверде: у Хави есть всё, чтобы возглавить «Барселону»

Вальверде: у Хави есть всё, чтобы возглавить «Барселону»
Футбол / Испания

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил уверенность, что бывший полузащитник каталонского клуба Хави Эрнандес сможет добиться успеха в тренерской карьере.

«Не знаю, лучший ли он, но Хави наверняка является одним из лучших игроков в истории футбола. Он один из лучших полузащитников последних лет. Его передачи имели большое значение. Все ожидают, что Хави станет тренером. Уверен, у него есть всё, чтобы возглавить „Барселону“. Желаю ему удачи», — приводит слова Вальверде Marca.

Ранее сообщалось, что 39-летний Хави принял решение завершить футбольную карьеру по окончании сезона. После этого футболист планирует стать тренером. Напомним, Хави выступал за «сине-гранатовых» с 1998 по 2015 год.

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