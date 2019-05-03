Ванда Нара и Икарди опубликовали откровенную фотосессию

Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди принял участие в откровенной фотосессии вместе с женой, Вандой Нарой, которая также исполняет обязанности его агента.

Фотографии Ванда опубликовала в своём «инстаграме», причем на некоторых из них форвард оказался полностью обнажённым.

Напомним, в феврале Икарди был лишён капитанской повязки в «Интере» после критики в адрес клуба со стороны Нары, обвинившей нерадзурри в неуважении к мужу. Конфликт случился на почве переговоров по новому контракту. Форвард перестал выходить на поле, ссылаясь на травму, однако главный тренер команды Лучано Спаллетти заявлял, что врачи не выявили у него серьёзных проблем со здоровьем.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провёл 25 матчей в Серии А и забил 10 голов.