Сульшер надеется, что Мата останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о ситуации с контрактом полузащитника команды Хуана Маты.

«Хуан — фантастический человек и фантастический игрок. Решение принимать ему. Я разговаривал с ним. Он знает, как высоко я его ценю. Был очень рад за него на прошлой неделе, когда он забил гол в ворота «Челси». Мата — топ-профессионал. Посмотрим, сможет ли он договориться с клубом», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Действующий контракт Хуана рассчитан до 30 июня 2019 года. Ранее стало известно, что «красные дьяволы» предложили 31-летнему испанцу однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

Мата защищает цвета «МЮ» с января 2014 года. Ранее он играл за лондонский «Челси», «Валенсию» и мадридский «Реал». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 21 матче.