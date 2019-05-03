Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью в туринском дерби с «Торино» — 1:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато.

Счёт был открыт на 18-й минуте — автором гола стал полузащитник гостей Саша Лукич. «Ювентус» ушёл от поражения благодаря голу Криштиану Роналду на 84-й минуте. Голевая передача в этом эпизоде на счету Леонардо Спинаццолы.

«Ювентус», набрав 89 очков, уже обеспечил себе чемпионский титул. «Торино» (57) остаётся на шестом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.

В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Ромой». «Торино» предстоит домашняя встреча с «Сассуоло». Оба матча состоятся 12 мая.