Месси, Суарес и Пике пропустят матч с «Сельтой»

Целая группа основных игроков «Барселоны» не примет участия в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщает официальный сайт клуба.

По решению главного тренера каталонского клуба Эрнесто Вальверде, в этом матче не сыграют Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Жерар Пике, Жорди Альба, Лионель Месси и Луис Суарес. Из-за дисквалификаций встречу пропустят Иван Ракитич и Серхио Бускетс.

Состав «Барселоны» на матч с «Сельтой» выглядит так:

вратари Силлессен, Пенья

защитники Семеду, Тодибо, Лангле, Мурильо, Юмтити, Вермален, Ваг

полузащитники Коутиньо, Артур, Боатенг, Аленья, Видаль, Пуч, Колладо

нападающие Дембеле, Малком

Матч «Сельта» — «Барселона» состоится 4 мая в Виго. Начало — в 21:45 мск.