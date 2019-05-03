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«Севилья» потерпела разгром от «Леганеса» и опустилась на 5-е место Примеры

«Севилья» потерпела разгром от «Леганеса» и опустилась на 5-е место Примеры
Футбол / Испания

В матче 36-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Леганес». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий Юссеф Эн-Несири, отличившийся на 8-й минуте после передачи форварда Мартина Брайтвайта. До перерыва Брайтвайт увеличил преимущество выездной команды. В конце игры полузащитник Оскар Арнаис довёл счёт до разгромного, голевой пас вновь отдал Брайтвайт.

Для «Севильи» это поражение стало вторым подряд и третьим в последних четырёх матчах в чемпионате Испании. «Леганес» прервал серию без побед, которая состояла из пяти встреч (три ничьи и два поражения).

«Севилья», набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (45) — девятое.

Испания - Примера. 36-й тур
03 мая 2019, пятница. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
0 : 3
Леганес
Леганес
0:1 – Эн-Несири – 8, 0:2 – Брайтвайт – 20, 0:3 – Арнаис – 82
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