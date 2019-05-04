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Ковач: «Бавария» хочет стать чемпионом и готова отдать ради этого все силы

Ковач: «Бавария» хочет стать чемпионом и готова отдать ради этого все силы
Футбол / Германия

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от домашней встречи 32-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером-96».

«У команд открывается второе дыхание. У «Ганновера» в матче с нами будет последняя возможность сохранить шанс на выживание. Это усложнит нам задачу. Наши парни хотят стать чемпионами и готовы отдать ради этого все силы», — приводит слова 47-летнего специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.

Игра «Бавария» — «Ганновер-96» состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» сегодня, 4 мая, и начнётся в 16:30 мск.

За три тура до конца сезона «Бавария» возглавляет турнирную таблицу немецкого первенства. Действующие чемпионы на два очка опережают дортмундскую «Боруссию», занимающую второе место.

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