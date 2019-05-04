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Игроки «Порту» навестили Касильяса, надев вратарские свитера с его фамилией

Игроки «Порту» навестили Касильяса, надев вратарские свитера с его фамилией
Футбол / Прочие турниры

Футболисты и тренеры португальского «Порту» навестили в больнице испанского голкипера Икера Касильяса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игроки и тренеры надели вратарские свитера с фамилией испанца.

«Икер чувствует себя хорошо. Он взволнован и настроен позитивно. Он сказал, что на следующей неделе будет с нами. Это означает, что он классный, и всё будет хорошо», — сказал полузащитник «Порту» Эктор Эррера.

Напомним, в среду на тренировке «Порту» 37-летний Касильяс перенёс инфаркт. Медицинский штаб клуба доставил футболиста в один из городских госпиталей, где ему была сделана операция. Из-за перенесённого хирургического вмешательства вратарь может завершить карьеру. Контракт Касильяса с «Порту» действует до лета 2020 года.

Касильяс будет восстанавливаться 2-3 месяца после инфаркта
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