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Каррера — болельщикам «Спартака»: спасибо за вашу любовь

Каррера — болельщикам «Спартака»: спасибо за вашу любовь
Футбол / РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оставил комментарий к видео, на котором болельщики красно-белых, приехавшие в Екатеринбург поддержать команду в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», скандируют кричалку в его адрес.

«Спасибо за вашу любовь», — написал Каррера.

Видео доступно в «Инстаграме».

Массимо возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

За четыре тура до конца сезона красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Команда Олега Кононова отстаёт от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 4 мая. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

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