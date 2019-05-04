Жиру: попадание в Лигу чемпионов многое значит для «Челси»

Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру рассказал о настрое команды на два последних матча в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Мы должны идти от игры к игре. Наша судьба в наших руках, поэтому мы должны сосредоточиться на себе. Необходимо показать характер и сыграть раскованно. Попадание в Лигу чемпионов многое значит для нас, поэтому мы должны выиграть два оставшихся матча», — приводит слова Жиру пресс-служба лондонского клуба.

В 37-м туре чемпионата Англии «Челси» 5 мая на своём поле сыграет с «Уотфордом». В 38-м туре соперником команды Маурицио Сарри будет «Лестер Сити». Встреча состоится в Лестере 12 мая.

«Челси», набрав 68 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.