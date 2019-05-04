Спаллетти — о фото Икарди: на тренировках он всегда одет как футболист «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал откровенные фотографии аргентинского нападающего Мауро Икарди, который принял участие в фотосессии вместе с женой, Вандой Нарой, которая также исполняет обязанности его агента.

«Не знаю, что именно вы хотите узнать. Когда Икарди приходит на тренировки, то он одет, как футболист «Интера». Меня интересует только это», — приводит слова Спаллетти Goal.com.

Напомним, в феврале Икарди был лишён капитанской повязки в «Интере» после критики в адрес клуба со стороны Нары, обвинившей нерадзурри в неуважении к мужу. Конфликт случился на почве переговоров по новому контракту. Форвард перестал выходить на поле, ссылаясь на травму, однако главный тренер команды Лучано Спаллетти заявлял, что врачи не выявили у него серьёзных проблем со здоровьем.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провёл 25 матчей в Серии А и забил 10 голов.