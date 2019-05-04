Недвед: всё решено, Аллегри продолжит тренировать «Ювентус»

Директор туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

«Аллегри продолжит тренировать «Ювентус», у него действующий контракт, потому он останется с нами. Ничего решать не надо, всё уже решено. Когда настанет подходящий момент, Аллегри встретится с президентом клуба Андреа Аньелли», — приводит слова Недведа сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. За пять лет у руля бьянконери специалист привёл команду к пяти подряд титулам чемпиона Италии, а также завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что туринский клуб провёл предварительные переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте.