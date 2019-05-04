Диас может стать частью сделки по трансферу Йовича в «Реал»

Форвард «Реала» Мариано Диас может стать частью сделки по трансферу нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Луки Йовича в мадридский клуб, сообщает Marca.

«Королевский клуб» предложил за переход футболиста € 60 млн. Из этой суммы € 48 млн получит «Айнтрахт», а € 12 млн достанутся бывшему клубу Йовича «Бенфике», которая сохраняла 20 процентов прав на него.

Сообщается, что «Айнтрахт» также намерен в качестве компенсации за Йовича получить форварда «Реала» Диаса, который ранее попал в список игроков, на которых главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не рассчитывает в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 21-летний Йович принял участие в 29 матчах немецкого национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей и отдал пять голевых передач. Также на его счету девять голов в 13 матчах Лиги Европы.