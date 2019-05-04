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Крауч: Бенитес способен использовать поражение «Ливерпуля» в Барселоне

Крауч: Бенитес способен использовать поражение «Ливерпуля» в Барселоне
Футбол / Англия

Форвард «Бёрнли» Питер Крауч поделился ожиданиями от матча 37-го тура чемпионата Англии между «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпулем», который состоится сегодня, 4 мая.

«Это решающие выходные титульной гонки. Я ожидаю, что и «Ман Сити», и «Ливерпуль» выиграют свои матчи в последнем туре. Именно поэтому предпоследний тур станет определяющим в споре за чемпионство.

Сможет ли «Ливерпуль» подняться после поражения в Барселоне? Если и есть тренер, который способен использовать любые промахи и состояние соперника, то это босс «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес. Я могу заверить вас, что чувства, которые он будет испытывать к своему бывшему клубу «Ливерпулю», ничего не будут значить для него в предстоящей игре. Рафа холоден и безжалостен», — написал Крауч в своей колонке для Daily Mail.

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