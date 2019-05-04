Новым владельцем «Хаддерсфилда» стал болельщик клуба

Мажоритарный владелец «Хаддерсфилд Таун» Дин Хойл продал долю в клубе после десяти лет правления. 75-процентный пакет акций перешёл бизнесмену Филу Ходжкинсону, исполнительному директору одного из спонсоров клуба. Он является болельщиком «Хаддерсфилда» с детства, а в течение последних четырех лет его компании оказывали клубу спонсорскую поддержку.

«Понимаю, что после 10 лет полной самоотдачи и появившихся проблем со здоровьем я должен поступить правильно для себя, семьи и «Хаддерсфилда» — передать правление новому председателю, который сможет написать новую главу в истории клуба.

Назначение правильного преемника так же важно для меня и моего наследия, как и всё остальное, чего достиг. Я выбрал Фила не только потому, что он бизнесмен с сильным желанием и решимостью добиться успеха, но и потому, что он всегда будет следовать интересам клуба. Он фанат «Хаддерсфилда» и действительно понимает, какой это клуб», — цитирует Хойла The Sun.



«Хаддерсфилд» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ.