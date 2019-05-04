Аллегри: поражение «Ювентуса» было бы незаслуженным

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничейный результат матча 35-го тура Серии А с «Торино» (1:1).

«Поражение было бы незаслуженным результатом, так как мы показали хорошую игру. У нас было несколько неудачных передач, но и у «Торино» практически отсутствовали удары по воротам во втором тайме. Мы подарили сопернику гол, после этого они были опасны только на контратаках. Я должен похвалить своих футболистов, потому что они всегда выкладываются, даже после победы в чемпионате», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Ювентус», набрав 89 очков, уже обеспечил себе чемпионский титул. В следующем туре туринцы на выезде сыграют с «Ромой», матч состоится 12 мая.