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Роналду: Барселона не для меня, чувствую, что Криштиану им не очень нравится

Роналду: Барселона не для меня, чувствую, что Криштиану им не очень нравится
Футбол / Испания

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что не рассматривает Барселону в качестве места для жизни.

«Жизнь в Барселоне? Нет, этот город не для меня. Бывал там один или два раза, и у меня сложилось впечатление, что Криштиану им не очень нравится. Но это нормально, потому что мы были соперниками. Это не проблема», — приводит слова Роналду Sport.es.

Напомним, на протяжении девяти лет Роналду выступал за мадридский «Реал». В период с 2009 по 2018 год за «Королевский клуб» португальский нападающий провёл 438 матчей и забил 450 мячей. Криштиану — лучший бомбардир в истории «сливочных». В составе «Реала» Роналду выиграл 16 трофеев. Летом прошлого года нападающий перешёл в «Ювентус» за € 117 млн.

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