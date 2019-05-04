Хави может стать главным тренером «Бетиса»

Легендарный полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», может возглавить «Бетис», сообщает Sport.es. Ранее 39-летний игрок сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона.



По информации источника, Хави уже начал обучение на тренерскую лицензию категории УЕФА. Нынешний главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен покинет клуб предстоящим летом. Руководство клуба уверенно, что Хави может стать идеальным кандидатом на пост нового наставника «Бетиса».



Хави — воспитанник «Барселоны». За молодёжную команду сине-гранатовых хавбек выступал с 1991 по 1997 год. В 1998-м дебютировал за основной состав каталонцев.



В «Барселоне» Хави — 8-кратный чемпион испанской Примеры, обладатель 3 Кубков и 6 Суперкубков Испании, 4 титулов победителя Лиги чемпионов. В активе игрока также 2 Суперкубка УЕФА и 2 титула чемпиона мира среди клубов.

Хави завершит карьеру по окончании нынешнего сезона