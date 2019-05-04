В ближайшие дни Касильяса выпишут из больницы

Голкипер «Порту» Икер Касильяс вскоре может быть выписан из больницы после перенесённого сердечного приступа. Об этом сообщает Marca со ссылкой на слова жены футболиста — Сары Карбонеро.

Касильяса уже перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Восстановление проходит хорошо. По словам Карбонеро, из больницы супруга выпишут в ближайшие несколько дней. Вполне возможно, уже в понедельник, 6 мая.

Напомним, в среду, 1 мая, на тренировке «Порту» у Касильяса случился сердечный приступ. Футболист был доставлен в один из госпиталей Порту, где ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё один год контракта с клубом.