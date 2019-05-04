«Барселона» интересуется Ляказеттом

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт входит в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, 27-летний нападающий «канониров» был включён «сине-гранатовыми» в список кандидатов на укрепление линии атаки. Однако приоритетным вариантом для каталонского клуба по-прежнему остаётся Антуан Гризманн («Атлетико»).

В нынешнем сезоне на клубном уровне Ляказетт принял участие в 46 матчах, на его счету 18 результативных ударов и 12 голевых передач. В «Арсенал» француз перешёл летом 2017 года из «Лиона». Его трансфер обошёлся «канонирам» в € 53 млн. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 65 млн.