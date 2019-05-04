«Урал» — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 4 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Спартак» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Максим Гаврилин и Дмитрий Березнев. В роли резервного рефери выступит Николай Волошин.



«Спартак» набрал 40 очков в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 11-м месте.