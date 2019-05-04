Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Вингер «Баварии» Франк Рибери может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает Bild.

По информации источника, у 36-летнего игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры. Им интересуются клубы из Катара, Саудовской Аравии и Австралии. В услугах француза заинтересован также «Галатасарай». Футболист не против продолжения карьеры в Стамбуле.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Рибери в 34 матчах пять результативных ударов и четыре голевые передачи. Контракт игрока с «Баварией» истекает ближайшим летом. За мюнхенский клуб он играет с 2007 года. В составе «Галатасарая» француз провёл вторую часть сезона-2004/05. За турецкий клуб Рибери сыграл 17 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.