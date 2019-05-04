«Наполи» согласовал трансфер Лосано

Вингер ПСВ Ирвин Лосано продолжит карьеру в «Наполи». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 23-летний футболист уже согласовал с неаполитанским клубом условия личного контракта. Стороны подпишут соглашение сроком на пять лет. Трансфер мексиканца обойдётся «Наполи» в € 40 млн.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Лосано принял участие в 40 матчах, на его счету 21 результативный удар и 12 голевых передач. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до лета 2023 года. В нидерландский клуб он перешёл летом 2017 года из мексиканской «Пачуки». Трансфер обошёлся ПСВ в € 8 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к Лосано проявляли также «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Челси», «Милан» и «Реал».