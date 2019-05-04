Консейсау: тренировка «Порту» продолжалась 15–20 минут после инфаркта Касильяса

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау отметил, что не сразу осознал степень серьёзности недомогания голкипера Икера Касильяса на тренировке команды.



«Должен признаться, сначала не думал, что произошло что-то серьёзное. Мы тренировались, Икер выполнял упражнение, и мы продолжали заниматься ещё 15–20 минут. Но когда доктор сказал мне, что произошло около 30 минут назад, нас всех охватил страх», — приводит слова Консейсау Daily Mail.



Напомним, в среду, 1 мая, на тренировке «Порту» у Касильяса случился сердечный приступ. Футболист был доставлен в один из госпиталей Порту, где ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца ничто не угрожает. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё один год контракта с клубом.

В ближайшие дни Касильяса выпишут из больницы