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ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения

ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения
Футбол / РПЛ

ЦСКА поздравил бывшего главного тренера Леонида Слуцкого, ныне работающего с «Витессом», с 48-м днём рождения.

«Один из самых титулованных тренеров в истории ЦСКА, рекордсмен по числу матчей у руля красно-синих Леонид Слуцкий отмечает сегодня день рождения. Поздравляем легенду «армейского» клуба!» — сказано в сообщении «армейского» клуба в «Твиттере».

Фото доступно в "твиттере" ЦСКА.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством «армейцы» выиграли 7 трофеев: 3 чемпионата, 2 Кубка и 2 Суперкубка России. При нём столичная команда трижды становилась серебряным и один раз бронзовым призёром первенства страны. Слуцкий работал также с «Ураланом», «Москвой», «Крыльями Советов», сборной России и «Халл Сити».

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