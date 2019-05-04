«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче с «Зенитом-2», «Луч» проиграл «Шиннику»

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Зенит-2». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Константин Базелюк. В конце первого тайма, на 42-й минуте форвард хабаровчан оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. На 56-й минуте единственный гол «Зенита-2» забил нападающий Артём Юсупов. Защитник «СКА-Хабаровска» Кирилл Суслов отправил третий мяч в ворота петербургской команды на 77-й минуте.



В другом матче тура ФНЛ «Луч» принимал ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



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