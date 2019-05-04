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«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче с «Зенитом-2», «Луч» проиграл «Шиннику»

«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче с «Зенитом-2», «Луч» проиграл «Шиннику»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Зенит-2». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Константин Базелюк. В конце первого тайма, на 42-й минуте форвард хабаровчан оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. На 56-й минуте единственный гол «Зенита-2» забил нападающий Артём Юсупов. Защитник «СКА-Хабаровска» Кирилл Суслов отправил третий мяч в ворота петербургской команды на 77-й минуте.

В другом матче тура ФНЛ «Луч» принимал ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
04 мая 2019, суббота. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
3 : 1
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:0 – Базелюк – 21, 2:0 – Базелюк – 42, 2:1 – Юсупов – 56, 3:1 – Суслов – 76
ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
04 мая 2019, суббота. 10:00 МСК
Луч
Владивосток
0 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 – Самодин – 36, 0:2 – Камилов – 66
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