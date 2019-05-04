Игроки «Енисея» Александр Харитонов и Ярослав Матвиенко приняли участие в товарищеском матче с осуждёнными в ИК-27.

За команду красноярского клуба также выступили депутат Законодательного собрания Евгений Черных, бывшие игроки «Металлурга» и футболисты чемпионата края. Встреча завершилась со счётом 12:8 в пользу «Енисея». Она проходила в рамках сотрудничества клуба с ГУФСИН по Красноярскому краю.

«Енисей» сыграл матч с осуждёнными

«Футбол в плане социальной адаптации помогает как раз тем, что стирает какие-либо рамки и границы. На поле, ну или в данном случае на паркете, все равны. Матч получился довольно интересным, самое главное, эмоциональным. После финального свистка мы подарили атрибутику и специальный приз – официальный мяч РПЛ, которым играет наша главная команда», – сказал после матча спортивный директор «Енисея» Денис Петровский.