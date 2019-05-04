«Урал» — «Спартак»: Ломовицкий и Зобнин — в старте гостей, Глушаков — в запасе

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 4 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.



Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Емельянов, Араторе, Панюков, Ильин.



«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш.



Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Ташаев, Игнатов, Ханни, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.



«Спартак» набрал 40 очков в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 11-м месте.