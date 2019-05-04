Ван Дейк: поражение от «Барселоны» не отражает нашу текущую форму

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится во вторник, 7 мая, на «Энфилде».

«Будет очень сложная игра. Соперник находится в хорошей форме, чувствует себя хорошо, и у них к тому же будет больше времени, чтобы подготовиться к матчу. Так что будет сложно. Но мы тоже очень хорошо играем в последнее время. Поражение в Барселоне не отражает нашу текущую форму. Мы уверены в себе перед ответной игрой и горим желанием взять реванш», — приводит слова ван Дейка El Mundo Deportivo.

В первом матче, на «Камп Ноу» в минувшую среду, «Барселона» обыграла «Ливерпуль» с разгромным счётом 3:0 благодаря голу Луиса Суареса и дублю Лионеля Месси.