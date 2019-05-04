«Ахмат» — «Зенит»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 4 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Зенит» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Сафьян и Тихон Калугин. В роли резервного рефери выступит Алексей Сухой.



«Зенит» набрал 57 очков в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (35) — на 10-м месте.