Бартомеу: то, что делает Месси, отличает «Барселону» от других команд

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказался о нападающем каталонской команды Лионеле Месси.



«600 голов — это не просто забитые мячи. Именно то, что делает Месси, отличает „Барселону“ от других команд. Лео — гений и демонстрирует это на протяжении многих сезонов. Мы живём в необыкновенную эпоху, но нашим фанатам всё это кажется обычным. Месси — часть этого клуба. С Лионелем связано огромное количество ожиданий, но в клубе всё не так, да и он воспринимает всё спокойно. Хотя Лео — исключительный талант, он всегда играет за команду.



Мы наслаждаемся его игрой и вместе с тем задаёмся вопросом: а что произойдёт, когда Месси уйдёт из футбола? Он может играть и до 45 лет, кто знает. Знаем, что он будет играть ещё три, четыре или пять лет — столько, сколько захочет. И мы готовимся к завершению его эпохи. Не думаю, что день его ухода из футбола близок. Мы говорим футболистам, которые играют и тренируются с ним: «Учитесь каждую минуту», — приводит слова Бартомеу The Guardian.

Бартомеу: цель «Барселоны» — требл, но это будет очень непросто