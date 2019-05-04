Г. Иванов: почему должен рассказывать, о чём общался с Глушаковым? Для чего это?

Президент «Урала» Григорий Иванов в преддверии матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» отказался рассказать, о чём говорил с полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым.
«О чём общался с Глушаковым перед матчем? Секрет. Обсудили с ним какие-то жизненные вопросы. Почему я должен рассказывать, о чём я разговариваю с Глушаковым? Для чего это?» — сказал Иванов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Московский «Спартак» набрал 40 очков в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 11-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 57 очков в 26 матчах чемпионата России.
«Урал» — «Спартак»: Ломовицкий и Зобнин — в старте гостей, Глушаков — в запасе