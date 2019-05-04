Брат Погба: Поль всегда интересовался «Реалом». Не знаю, останется ли он в «МЮ»

Флорентин Погба, старший брат хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отметил, что не осведомлён о планах брата.



«Поль всегда говорил, что его интересует „Реал“. Когда его время в „Манчестер Юнайтед“ подойдёт к концу, почему бы не продолжить карьеру в „Реале“?



Не знаю, останется ли Поль в „Манчестер Юнайтед“. В футболе случается всякое. Сегодня могу сказать одно, а завтра — совершенно другое. Что-то произойдёт, придёт лето. Посмотрим, останется он или уйдёт. На данный момент всё, чего я хочу, — чтобы брат был счастлив.



Думаю, Поль проделал хорошую работу, но мы видим, что „Манчестер Юнайтед“ трудно попасть в Лигу чемпионов. Посмотрим, что будет», — приводит слова Флорентина Погба Goal.com.

«Реал» не хочет платить Погба зарплату, которую он получает в «МЮ»