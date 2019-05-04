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«Сочи» на выезде обыграл «Сибирь» и поднялся на 1-е место в ФНЛ

«Сочи» на выезде обыграл «Сибирь» и поднялся на 1-е место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Сочи». Встреча состоялась на стадионе «Спартак» в Новосибирске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 7-й минуте главный арбитр встречи Сергей Чебан назначил пенальти в ворота «Сибири», и его успешно реализовал полузащитник «Сочи» Евгений Песегов. Таким образом, «Сочи» продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 15 матчей и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. «Сибирь» (30) — на 18-м месте.

В параллельном матче тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась вничью — 0:0.

Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
04 мая 2019, суббота. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 – Песегов – 7 (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
04 мая 2019, суббота. 13:00 МСК
Тюмень
Тюмень
0 : 0
Химки
Химки
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