«Сочи» на выезде обыграл «Сибирь» и поднялся на 1-е место в ФНЛ

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Сочи». Встреча состоялась на стадионе «Спартак» в Новосибирске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 7-й минуте главный арбитр встречи Сергей Чебан назначил пенальти в ворота «Сибири», и его успешно реализовал полузащитник «Сочи» Евгений Песегов. Таким образом, «Сочи» продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 15 матчей и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. «Сибирь» (30) — на 18-м месте.



В параллельном матче тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась вничью — 0:0.



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